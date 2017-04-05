«أمانة الشمالية» تُحبط توزيع دجاج فاسد

تمكنت أمانة منطقة الحدود الشمالية من إحباط توزيع كميات كبيرة من الدجاج الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي.

وذكر المتحدث الرسمي للأمانة عبدالعزيزالعنزي، أن مراقبي صحة البيئة قاموا بضبط شاحنة في أحد الشوارع وهي في طريقها إلى التوزيع، كانت محملة بكميات كبيرة من الدجاج الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي ومخالف للاشتراطات البلدية، وتم فوراً ضبط وحجز الشاحنة، تمهيداً لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتم إتلاف جميع كميات الدجاج وفق الطرق الصحية المتبعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٩) صفحة (٧) بتاريخ (٠٥-٠٤-٢٠١٧)