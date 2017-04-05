أطفال «كافل اليتيم» يشاركون في «أنامل قطيفية»

شارك 15 من أطفال كافل اليتيم في خيرية القطيف مع أمهاتهم في افتتاح مهرجان «أنامل قطيفية 3»، الذي تنظمه أكاديمية أضواء للفنون المسرحية على أرض قلعة القطيف الترفيهية. وكان في استقبالهم مشرفات كافل اليتيم صبيحة الفخر، وزهرة السنان، وخديجة البحراني، بتول الخباز، وعدد من الكوادر المنظِّمة للمهرجان.

وبدأت فقرات البرنامج بآيات من الذكر الحكيم ثم أوبريت أجمل بستان، أعقبه مزاد علني لسبع لوحات رسمها الأيتام خلال فترات سابقة، حيث عبّر الفنانون عن مشاعرهم الصادقة وسعادتهم بمشاركة الأيتام، والتقطوا خلال اللقاء الصور التذكارية، وقدموا التشجيع للفنانين الصغار، كما قُدمت لهم الهدايا القيمة. وأوضحت مشرفة كافل اليتيم صبيحة الفخر أن الزيارة تأتي ضمن اهتمام اللجنة بالمشاركة المجتمعية والترفيه عن هذه الفئة الغالية، والنهوض بجوانبهم الفنية والاجتماعية، مقدمة شكرها باسم كافل اليتيم لأكاديمية أضواء للفنون المسرحية على الدعوة الكريمة والتنظيم المتميز.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٩) صفحة (٥) بتاريخ (٠٥-٠٤-٢٠١٧)