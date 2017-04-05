إصابة وافد بمقذوف ناري في حفلة زفاف بعرعر

أصيب وافد بمقذوف ناري طائش مصدره أحد حفلات الزفاف في مدينة عرعر. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد دكتور عويد مهدي العنزي أن مركز شرطة الخالدية تلقى بلاغاً عن تعرض وافد لإصابة إثر سقوط مقذوف ناري عليه ونُقل على أثرها إلى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد وتم تنويمه.

وأضاف أنه جرى الانتقال إلى المستشفى، وأفاد الوافد بأنه كان واقفاً أمام البنك الأهلي التجاري بحي مشرف ويرغب الدخول إلى الصرافة، وفجأة تعرض لضربة علي رأسه أسقطته علي الأرض، مما تسبب له بإصابة في رأسه من الجهة اليسرى وتلقي العلاج اللازم وهو بصحة جيدة.

وذكر العقيد العنزي أنه تم الانتقال إلى موقع الحادثة، ومن خلال المعاينة عُثر علي المقذوف، وبعد استكمال الإجراءات الاستدلالية اللازمة تم استدعاء أحد المواطنين بحكم مسؤوليته عن حفل زواج، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت في وقت قياسي من تحديد الشخص الذي قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في احتفال زواج أحد أقاربه، وصدر بحقه مذكرة ضبط وإحضار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٩) صفحة (٧) بتاريخ (٠٥-٠٤-٢٠١٧)