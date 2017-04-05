«الدرع الأزرق1» تتغلب على اختلاف العقائد العسكرية والتسليح

تستمر مناورات التمرين الجوي السعودي السوداني المشترك «الدرع الأزرق 1» الذي بدأ منذ عدة أيام في السودان بقاعدة الشهيد الفريق طيار عوض خلف الله الجوية في مدينة مروي، بهدف رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري وتعزيز القدرات بين القوات الجوية للبلدين.

وشهدت الأيام الماضية عدة برامج منها محاضرات ألقاها مجموعة من الضباط المشاركين في التمرين بالتزامن مع تنفيذ عديد من الطلعات الجوية التدريبية عبر طائرات «اف 15 سي» و»تايفون» من الجانب السعودي، و»ميج 29» و»سوخوي 24 « و»سوخوي 25» من الجانب السوداني.

وعبر قائد التمرين من الجانب السعودي العقيد الطيار الركن علي مجرّي القحطاني أن التمرين يسير وفق ما خطط له مسبقاً وبكل احترافية رغم ضيق الوقت، واختلاف التجهيزات والطائرات والعقائد العسكرية بين القوات الجوية للبلدين.

من جهته بين النقيب الطيار صالح المالكي أنه وزملاؤه المشاركون عازمون على تمثيل المملكة خير تمثيل والحصول على أعلى المستويات في هذا التمرين. وأكد النقيب الطيار خالد النتيفي أن معنويات المشاركين ولله الحمد عاليه جداً بفضل الله ثم بفضل ما حققوه من نتائج نالت استحسان القائمين والمشرفين على التمرين.

يذكر أن التمرين يسير كما هو مخطط له رغم الصعوبات والعوائق التي واجهته في البدايات وأهمها عامل الوقت واختلاف التسليح وأجهزة الملاحة وغيرها، مما أعطى للتمرين طابعاً خاصاً ونجاحاً باهراً للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تصبح قادرة على التحرك في أي زمان ومكان متى ما تطلب الأمر، وكان ذلك من خلال وضع فرضيات مشابهة إلى حد كبير لما يمكن حدوثه على أرض الواقع، ويمكن الأطقم الجوية من التواصل مع الأطقم الجوية للقوات الصديقة، واكتشاف الطرائق المثلى في التعاون من أجل تجاوز العقبات المتوقع حدوثها في العمليات الجوية الحقيقية.

1021366.jpg فحص دقيق لمقاتلة سعودية قبيل إقلاعها 1021365.jpg ميج 29 سودانية بعد هبوطها 1021363.jpg أفراد الطواقم الفنية السعودية والسودانية 1021362.jpg طيارون سعوديون أمام طائرات التايفون (واس)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٥-٠٤-٢٠١٧)