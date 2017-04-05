نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بمتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة في الرياض.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على المدعو فواز محجوب كوركيس (سوري الجنسية) عند قيامه بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً.

وأيد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني بمنطقة الرياض.

وأضحت الوزارة، إنها إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.