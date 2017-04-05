أتربة وغبار على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم، استمرار الرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بارتفاع في درجات الحرارة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة عسير ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض ).

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والباحة وعسير.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم / ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-50 كم/ساعة وارتفاع الموجمن متر إلى مترين ونصف، وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج.