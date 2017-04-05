ارتفاع قتلى هجوم خان شيخون

إلى 72 شخصًا..

ارتفعت حصيلة قتلى القصف بالغازات السامة الذي شنه طيران النظام السوري على مدينة خان شيخون أمس إلى 72 شخصًا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن هناك 20 طفلاً من بين الضحايا و17 امرأة وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات المصابين إضافة إلى مفقودين.

وبين أحد افراد الطاقم الطبي أن عوارض المصابين تضمنت حدقات دبوسية واختلاجات وخروج اللعاب من الفم وارتفاع في النبض وهي شبيهة بعوارض هجوم كيميائي.

الجدير بالذكر أن الهجوم أثار استنكارات دولية واسعة بينما حملت عدة دول النظام السوري المسؤولية.