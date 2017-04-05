إحباط تهريب 900 زجاجة خمر

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تمكّنت الجمارك السعودية في جمرك جسر الملك فهد من إحباط تهريب كمية من الخمور، حيث تم ضبط 79 زجاجة خمر و836 علبة بيرة بالكحول، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف سليمان البليهد: “تم إحباط هذه الكمية من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة، وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية من الخمور بلغت 48 زجاجة، كانت مُخبأة داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة.

وفي المحاولة الثانية عُثر على كمية من الخمور بلغت 31 زجاجة، بالإضافة إلى 836 علبة بيرة بالكحول، كانت جميعها مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة حيث تم توزيعها ووضع بعضاً منها داخل تجاويف الرفارف وبعضها الآخر داخل كراتين بمؤخرة المركبة بعد تغطيتها بقطعة قماش لغرض التمويه.

الخبر  |  واس

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