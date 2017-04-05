إيداع المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الآخرة

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الآخرة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 350.012.401 ريال، تمثل استحقاق شهر جمادى الآخرة الماضي.

وبين الدكتور الفريان أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 23.027 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وشدد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي على أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة الذي يعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو غيرهم، وفق ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضع في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل، ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حساب المستفيد بشكل مباشر.