منع تغليف المياه المعبأة بالكرتون في الحج

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أهمية التزام جميع مصانع المياه المعبأة، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بمنع استخدام الكرتون في تغليف منتجات المياه المعبأة المخصصة لموسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ، واستخدام النايلون في عملية التغليف، لتخفيف حجم النفايات اليومية خلال موسم الحج، التي تشكل عبئاً على أعمال النظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ولفتت الهيئة إلى أنها ستصادر الكميات المخالفة كاملةً من أي مصنع مخالف، وتتخذ الإجراءات النظامية كافة بحق المصنع، ومنها الإغلاق.

من جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إشعاراً للسلامة والحماية، تضمن استدعاء أجهزة المساعدة على المشي دولومايت فوتورا روليتور المصنّعة في الفترة من 1 سبتمبر 2012م إلى 30 أبريل 2014م، بواسطة مصنع إنفاكير كو، بسبب خلل في دعامة الجهاز الأمامية.

وأشارت “الهيئة”، إلى زيادة البلاغات حول حدوث كسر بالدعامة الأمامية لجهاز دولومايت فوتورا روليتورز (Dolomite Futura rollators) الذي يستخدم للمساعدة على المشي والحركة، وتقويم العظام، وإعادة التأهيل.

وأوصت “الهيئة” من لديهم الأجهزة المصنّعة في الفترة من 1 سبتمبر 2012م إلى 30 أبريل 2014م، بالتوقف عن استخدامها، والتواصل مع الممثل القانوني للمصنع لاستبدال الجهاز مجاناً، مشيرة إلى أن الممثل القانوني/الموزع هي مؤسسة ودهاء الطبية، هاتف:0114055594، وبريدها الالكتروني: tarikwadhaa-med.com .