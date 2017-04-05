ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم أخاه الشيخ خالد الجراح آل الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت وذلك بمقر إقامة سموه في العاصمة التونسية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين والدول العربية كافة بما يحقق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية.

كما جرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة باجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب.

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.