خادم الحرمين يستقبل رئيسة وزراء بريطانيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة اليوم، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

كما كان في استقبالها، صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لدولة رئيسة وزراء بريطانيا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافحت دولتها مستقبليها، وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيسة وزراء بريطانيا.

وفي صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، صافحت دولتها أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

كما صافح الملك المفدى عددا من المسؤولين البريطانيين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لدولتها والوفد المرافق لها.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن خالد، و الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، و الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والمستشار بالديوان الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والمستشار بالديوان الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.