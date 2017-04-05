5019 مخالفاً لنظام الإقامة في المدينة المنورة

تمكنت الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الامن وامن الطرق من القبض على 5019 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل خلال شهر جماد الثاني من عام 1438هـ، وذلك ضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وقامت شرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق بالمنطقة بتنفيذ تلك الحملات في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة، بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.