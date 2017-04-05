إغلاق 617 محلاً مخالفاً بالدمام

أغلقت بلدية وسط الدمام 617 محلاً، وتوجيه 1693 إنذار، وتحرير 933 مخالفة، وإتلاف أكثر من 290 طناً من المواد الغذائية الغير صالحة، وإيقاف 140 عاملاً مخالفا للاشتراطات الصحية، جاء ذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام حاتم الغامدي، أن البلدية كثفت حملاتها الميدانية في النصف الأول للعام الحالي، لرفع المستوى الصحي والحضاري.

وشملت الحملات جميع الأنشطة التجارية والمستودعات والورش وضبط الباعة المتجولين، مشيراً إلى أنه تم فرض غرامات تجاوزت 600.000 ريال خلال أكثر من 3500جولة تمت لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط لحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وأفاد أن اللجان المختصة بمتابعة الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع ضبطت أكثر من9500 كرتون خضار وفواكه سلمتها للجمعيات الخيرية، وتم رفع1421بسطة، وضبط 5046 قطعاً للملابس، وتطبيق النظام بحق222 بائعاً متجولاً، كما تم ضبط 4سيارات بيع متجولة، وصادرت140ميزاناً، و49عربة صغيرة لنقل البضائع، ورفعت 450 حاجزاً، وأزالت 61 لوحة إعلانية مخالفة.

كما تعامل القسم المختص بالبلدية مع 1029 بلاغاً، إضافة إلى أن البلدية باشرت رصد وحصر 195مركبة تالفة، ورفع 114 مركبة مهملة للجهات الأمنية المختصة.

وفي حين أصدرت البلدية 340 رخصة بناء، و1516رخصة مهنية، و438 للوحات الإعلانية، حيث تم إصدار شهادة سماح إيصال التيار الكهربائي لـ 246 مبنى، وضبط 176 مخالفة بناء، وحصر 22 مبنى آيل للسقوط، وإغلاق 3 محطات وقود مخالفة.

وتم رفع أكثر من 116.000 طن من النفايات، وأكثر من10.000متر مكعب أنقاض مجهولة المصدر، كما أشرف قسم الحدائق على زراعة 1.800.00 زهرة، و110شجرة جديدة.