(أ)

عندما استوحش آدم لنقص في نفسه، خلق الله حواء، فكانت آخر ما خلق، ليهب لها الحسن والألفة وقبل كل ذلك الكمال الذي ختم به مخلوقاته، فحاجة آدم لحواء أزلية وكمال حواء يغنيها عن كل شيء.

كثير من الأساطير الذكورية التي حيكت ضد المرأة خوفاً من كمالها زرعت في ذاكرة العقل البشري كحقائق كأن تكون حواء هي الخطيئة وسبب خروج آدم من الجنة، وهو ما يؤكد القرآن الكريم عكسه؛ حيث إن الله تاب على آدم وليس على حواء والتوبة لا تتحقق إلا لمن كان سبباً في ظلم أو معصية: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة 37)، كما تؤكد سورة الأعراف أن الشيطان وسوس لهما أي آدم وحواء: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا.. (20).

(ب)

إن إشكالية المرأة (هنا) تتمثل في شقين أولهما يتعلق بالأنظمة، كتلك التي ميزت بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات كعدم قدرة المرأة المتزوجة من غير السعودي على (سعودة) أبنائها، ووجود أنظمة تتساهل في إعطائها حق حضانة أبنائها، وحقها في النفقة دون إذلال، وكذلك في التنقل والقيام بمهامها دون وصاية، وحقها في وجود المحاكم الأسرية التي تدار من النساء الفقيهات أنفسهن.

أما الشق الآخر فيتمثل في التقاليد والأعراف السائدة التي غيبت مشاركة المرأة في معظم أنشطة الحياة حتى إننا أصبحنا نخجل من البوح بأسماء أمهاتنا ونسائنا، وجعلت من حق الرجل أن يحدد السلوك الذي ينبغي على المرأة أن تلتزم به.

(ت)

لن يتأتى التغيير الذي جاء به الإسلام الحق إلا من خلال تفعيل الأنظمة وسن الأخرى التي تكفل حقوق الرجل والمرأة مع التركيز على ما يقدم في المناهج الدراسية في التعليم خلال السنوات المقبلة لإحداث تغيير في ثقافة المجتمع (الذكوري) بعيداً عن تأويل (بعض الأشخاص) لمفهوم القوامة ونقصان العقل ولي أعناق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لاستعباد النساء، فالخوف من حرية المرأة جزء من نقص الرجل.