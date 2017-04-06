أحمد هاشم
نعم.. كوني حرة!
(أ)
عندما استوحش آدم لنقص في نفسه، خلق الله حواء، فكانت آخر ما خلق، ليهب لها الحسن والألفة وقبل كل ذلك الكمال الذي ختم به مخلوقاته، فحاجة آدم لحواء أزلية وكمال حواء يغنيها عن كل شيء.
كثير من الأساطير الذكورية التي حيكت ضد المرأة خوفاً من كمالها زرعت في ذاكرة العقل البشري كحقائق كأن تكون حواء هي الخطيئة وسبب خروج آدم من الجنة، وهو ما يؤكد القرآن الكريم عكسه؛ حيث إن الله تاب على آدم وليس على حواء والتوبة لا تتحقق إلا لمن كان سبباً في ظلم أو معصية: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة 37)، كما تؤكد سورة الأعراف أن الشيطان وسوس لهما أي آدم وحواء: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا.. (20).
(ب)
إن إشكالية المرأة (هنا) تتمثل في شقين أولهما يتعلق بالأنظمة، كتلك التي ميزت بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات كعدم قدرة المرأة المتزوجة من غير السعودي على (سعودة) أبنائها، ووجود أنظمة تتساهل في إعطائها حق حضانة أبنائها، وحقها في النفقة دون إذلال، وكذلك في التنقل والقيام بمهامها دون وصاية، وحقها في وجود المحاكم الأسرية التي تدار من النساء الفقيهات أنفسهن.
أما الشق الآخر فيتمثل في التقاليد والأعراف السائدة التي غيبت مشاركة المرأة في معظم أنشطة الحياة حتى إننا أصبحنا نخجل من البوح بأسماء أمهاتنا ونسائنا، وجعلت من حق الرجل أن يحدد السلوك الذي ينبغي على المرأة أن تلتزم به.
(ت)
لن يتأتى التغيير الذي جاء به الإسلام الحق إلا من خلال تفعيل الأنظمة وسن الأخرى التي تكفل حقوق الرجل والمرأة مع التركيز على ما يقدم في المناهج الدراسية في التعليم خلال السنوات المقبلة لإحداث تغيير في ثقافة المجتمع (الذكوري) بعيداً عن تأويل (بعض الأشخاص) لمفهوم القوامة ونقصان العقل ولي أعناق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لاستعباد النساء، فالخوف من حرية المرأة جزء من نقص الرجل.
الكاتب الكريم أحمد هاشم ….عندما تحضر تفويضا من 0.0001من بنات حواء يفوضنك بالحديث عنهن نقبل منك ذلك ….أما أن تتحدث عنهن لجعلها حيث تريد أنت كحفيد لآدم ؟!!…. فقد رأينا معاناتهن …ولا ولن يعملن بحريه إلا حيث توجد قوانين صارمه لحمايتها من أحفاد آدم وليس اعترافا بحقها في ممارسة حياتها بحريه بعيدة عن مضايقات احفاد آدم ….
الذين لايردعهم إلا قانون قوي مفعل بعيدا عن ضغوطات ووساطات وظلم احفاد آدم لبنات حواء في كل مكان وزمان على الكره الارضيه؟!….
ياخي احمد ….دعوها وشأنها وابتعدوا عنها …أين تريدوها تهرب منكم ومن تدخلاتكم
بحجة مساعدتها وهو في الواقع لجعلها صيدا سهلا لرغباتكم بحجج مساعدتها وهو في الواقع للإيقاع بها ؟!!….أين تريدوها أن تهرب… هل للزهرة أم للمريخ؟!!!…تحياتي للجميع
ونصيحتي لبنات حواء “كوني مكانك تحمدي”….
أبو عبدالله الاصلي ….
ومدخل التفويض في عرض الأفكار
للأسف تفاجأت من هذه الأفكار الغريبه التي يستدل بها البعض علي مقال الكاتب الكريم الذي أوجد المنطق في الطرح بينما الاخر لم يجد الا الجدل فقط
أ: لا دليل على أن آدم استوحش ولا أنه كان في نفسه ” نقص” كما ذكرت في مقالك ، ولا أدري من أين حئت بأنها ” كانت آخر ما خلق ” فهات برهانك . وحاجة آدم ” الأزلية ” هي حاجة لآدم وحواء وهي خاضعة لما شرعه الله لهما .
ليس صحيحا ما زعمت من أن آدم هو سبب الخطيئة واستدلالك بأن الله تاب على آدم عليه السلام وحده خطأ منك فقد قال الله تعالى :( فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما ..)الآية ، وهناك أدلة أخرى .وظاهر الآيات الأخرى على أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة مثل :( ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ..)و( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ) ب. الهاشتاق لم يكن متعلقا بالأنظمة ولا ( السعودة)
ت. يؤسفنا أن يبحث لمبررات وتلوى أعناق نصوص ويخاص في موضوع كهذا بما يشبه تبرير ما أريد بوسم ” كوني حرة ” فالحر في لغتنا هو الذي لا شوائب فيه وليس الذي يفعل ما شاء بلا حساب لصحته من خطإه .
انصحك بقراءه الأحاديث الشريفه ياأخي احمد عسيري عندها ستجد نفس الكلمة التي تعترض عليها
مشكله البعض انه وجد في الحياة لكي يعارض حتي دون علم
ذكريني بالأحاديث التي لم أقرأها فنحن نتعلم
أو اذكري ما تحسست منه في تعليقي
ودعي مسألة وجود شخص ما في الحياة فأنا أعلم أني مخلوق لعبادة الله وأسأل الله أن يعينني على ما أوجدني من أجله .
شكرا لك على حسن ظنك.
ياعسيري هل اطلعت على هذا الحديت من قبل
هناك حديث للإمام احمد يقول ( لما خُلق آدم أسكنه الله الجنة فاستوحش فبينما هو نائم خلقت حواء من ضلعه..)
قبل ان تكتب ردك عليك ان تقرأ
مرحبا عفراء
قرأت ما وقع تحت يدي في قصة خلق آدم وحواء وبحثت في مواقع الإنترنت الموثوقة ولم يكن فيها هذا الحديث الذي تذكرينه هنا ، إلا أني أذكر أنه مر علي ” مرسلا” ولعلك تعلمين حكم المرسل .
ليتك تأتينني بتخريج له إن كنت تعرفينه متصلا صحيحا من حيث الإسناد وشكرا .
وعظك هذا لا يصلح مع من تبرمج على التشدد ، وجعل جل وعظه ضد المرأة ، كما يفعل العائدون من أفغانستان الذين كانوا يحاربون هناك نيابة عن أمريكا (سواء دروا بذلك أم لم يدرون) ولقد تشربوا بفقه طالبان ، وعادوا إلينا ليسموا تشددهم ضد كل ما هو أنثى ب (الصحوة) ونعتوا أنفسهم بالصحويين .. ومن كان يجرؤ على الرد عليهم ؟ ومن رد على فقههم البدوي/ المتحجر / المتصجر نعتوه بالزندقة وربما التكفير.. ألم تسمع أحدهم يقول من على المنبر أن من يعلم ابنته مهنة الطب أو الصيدلة فهو ديوث .. المرأة كرمها الإسلام واستعبدها المتشددون !
القناة التي أُثيرت حولها الضجة لا تخلو من ابتذال المرأة جهارا نهارا ، حتى وإن ادّعت بأنها تريد تحريرها من تشدد المتشددين ، الذين لا يرون فائدة من وجود المرأة إلا للحفاظ على استمرار النسل ليس إلا .. وتحريرها من العادات والتقاليد ! وحتى لو قالت هذه القناة إنها ليست قناة دينية وإنما هي قناة من كل بحرٍ قطرة ..لا تخلو من اللوم ومن الأخطاء ..
البعض يقول ربما لأن السماح للمرأة بأن توصّل ابنتها بسيارتها للمدرسة أضحى قريبا ، لأنه غير حرام ، تجنبا لنظر السائق/أبو توليتة ، فإن الحملة الحالية تبدو وكأنها مفتعلة ، وعن سابق إصرار لمنع المرأة من سياقة سيارتها.. نوع من ( أنت شد_ وأنا_ أرخي )..
من اخرج ابونا ادم من الجنة هي حواء
انصفت يادكتور
وجازاك الله عنا كل خيررر
قول علي قول يادكتور/ احمد ،،حبذا ان لا تتحدث بمالا لك به من علم مع كل تقديري واحترامي ،، موضوع علم الحضانه والموارييث هي قوانيين من صنع واختراح تعاليم من القوانبن التي اخترعها وكتبتها البشريه في دساتيرهم وقوانينهم وقد سبق ان اتي بذلك القران الكريم قبل هذه الدساتير مجتمعه ، وشكراً مع التحيه ،،
اخر الكلام:
وما اوتيتم من العلم الا قليلا .
هل تحجر علي أقوال الآخرين لانها لم تتوافق معك ومعا عقلك
لقد تجاوزنا ذلك
= # كوني _حرّة بما يرضي الله ..
= كوني حرة بما يعتقك من عادات جاهلية مصدرها العادات والتقاليد والسلوم التي لا تتفق وشرع الله الذي كرمك ..
= كوني حرة ففي شرع الله هناك فرق بين الحرة والأمة من حيث العقوبات والحدود والديات .
= كوني حرة بما يجعلك مطمئنة عندما تقابلي ربك (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) ..
* هناك من يتشدد ويجور عليك بأخذ حقوقك بغير حق ، فطالبي بحقك الشرعي ..
* وهناك من يفرّط ويستخف بك ، فلا تنساقي وراء هؤلاء ..
= لا للتشدد ، الذي يضيّع الحقوق ، كأخذ نصيبك الكامل من الإرث ..
= ولا للتفريط الذي يهدف إلى امتهانك ، والإساءة لكرامتك ، التي منحك إياها الله ، في شرعه المطهر ..
من يقول بأن لا تكون المرأة حرّة نقول له – وهل أنت ضد وجود حرائر في الإسلام ؟ وهل يرضيك أن تكون أمك غير حرّة ؟
# كان _ الله _ في _ عون _ابنة _ وطني .. يريد التشدد والمتشددين “استعبادها” .. حسب شرعه هو ، لا شرع الله ..
# كان _الله _ في _ عون _ ابنة _ وطني .. يريد التفريط والمتفرطين “انفكاكها” .. حسب رغبته هو فيخرجها عن مجموعة القيَم التي تفخر بها ..
رااااااااائع ان نقرأ ونتدبر القران بهذا المفهوم الحديث
شكرا لك الانظمة والقوانين يجب ان تتعدل وتصاغ بما يتناسب مع حقوق وكرامة المرأة وضمن التعهدات والمواثيق التي وقعت عليها الدولة ..
الاخ الطرابلسي
من اخرج ادم من الجنة هو الشيطان
عليك ان تقرأ القران جيدا وتعي كلماته
الكاتب الكريم د.احمد
اشكر لك وعيك وإنصافك رجل يحمل هم مجتمعه والشكر موصول للأخ ghormalla واعتذر عن تدخلي في الرد علي البعض الذي يهرف ًبما لا يعرف
رغم انف كل رجل استهوى عندم فهم الحقيقة
هذا المقال من اجمل ماقرأت ومازاده عمقا هو استدلاله بالقران الكريم
نعم المرأة كائن كامل
نشكر الشرق والكاتب لهذا الطرح
التعليم والتربية الاسرية هما المفتاح السري الذي تعرف من خلاله اي مجتمع .. التنوع الثقافي والمعرفي واحترام الاخر مهما كان لونه او جنسه او دينه .. وجود نوع من الاستغلال او الاضطهاد .. يعود إلى خلفيات ثقافية ومعرفيه نشأ عليها الافراد ويمارسونها في حياتهم ويدعون اليها بل ويدافعون عنها .ويتبنونها في اطروحاتهم .
سلمت يداك دكتور
انصفت
لابد ان تتغير تلك القوانين التي ظلمت المراءة
منها امراءة تطلق بطفلها ويتخل فيها طليقها حتى على النفقه لابنه ويحين يبلغ عمر١٤ عام تبحث مطاردة ذالك الاب ليستخرج بطاقته الشخصيه والتي لاتتم الابوجود الاب!!!؟
الذي رحل من ١٤ عام لايعلم شي عن ابنه
وتلك الاعمال المعلقه في اقل شي ان لاتنجز الا بولي امر وهي لاتحمل معيل او ولي ماذا تفعل
ان المقال منطقي تناول واقع واستشهد بكتاب الله
لقد ملت عقولنا من الاتهام بنقص العقل ان النساء من ضلع اعوض شكرررررا لك كاتبنا القدير
معاني تنتقد الإقصاء وتمارسه في الوقت نفسه للأسف
لا تفسر الآيات القرآنيه بالشكل الذي استشهد به في المقال كما وان الكمال لله وحده فالحياة وجدت لهدف اسمى وهو العباده واهداف فرعية من ضمنها تعمير الارض فالربط هنا غير عادل