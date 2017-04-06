بشائر تقود إلى التفاؤل بعد تعيين محافظ الطائف الجديد سعد الميموني الذي ظهرت بصمات إدارته خلال الأشهر القليلة الأولى منذ توليه مهام المحافظ. ولعل تحرير مهرجان ورد الطائف من هيمنة التجار والمستثمرين وفتحه أمام كافة الزوار مجاناً في متنزه الردف أحد الإجراءات التي اعتمدها المحافظ وقادت إلى رضا جماهيري كبير بعد أن عاش هذا المهرجان 12 عاماً تحت هيمنة المستثمر، وما يصاحب ذلك من فرض رسوم على العارضين والزوار، هذا النجاح الذي شهده مهرجان ورد الطائف أوجد تفاؤلاً لدى مزارعي الرمان والعنب وهواة تربية النحل بأن يتم تنظيم مهرجانات سنوية لعنب ورمان الطائف وكذلك عسل الطائف؛ لتحظى بالنجاح ذاته وتضاف إلى مسيرة الإنجاز التي يقودها سعد الميموني.

وفي المجال الإداري معروف عن محافظ الطائف الجديد أنه رجل إداري حازم تعلّم في مدرسة خالد الفيصل الإدارية ولديه رؤية وخطة تنموية تهدف إلى الرقي بمحافظة الطائف، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، ودعم السياحة الداخلية؛ لتعود الطائف إلى سابق عهدها مصيفاً أول للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

ولا يزال ملف الخدمات أهم الملفات المطروحة أمام المحافظ وأمين المحافظة الجديد أيضاً؛ حيث لا يزال عدد من الأحياء السكنية داخل المحافظة يفتقر إلى خدمات الإنارة وتنظيم الشوارع ومعالجة التشوه البصري والعناية بالحدائق والمتنزهات ولكن لا نزال متفائلين.