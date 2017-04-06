حملة للتوعية بأهمية الاستخدام الصحيح للأدوية

نظمت لجنة خدمة المجتمع في كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الملك فيصل في أرض الحضارات بجبل القارة، أمس، حملة توعوية للتثقيف الصحي عن الأمراض المزمنة والاستخدام الصحيح للأدوية.

وذكر مشرف الحملة الدكتور علي الشمري أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي عن الأمراض وطرق الوقاية منها والتعايش معها وعلاجها بالطرق الدوائية واللادوائية أو تخفيف مضاعفاتها والإجابة على تساؤلات المرضى، والتأكد من أنهم يستخدمون الأدوية الأنسب لهم بشكل صحيح وتشخيص المشكلات الصحية غير المعالجة وتصحيح الأخطاء الطبية أو الأفكار إن وجدت، لافتاً إلى أن الفئات المستهدفة هم مرضى السكر والضغط والكولسترول والسمنة والربو وسرطان الثدي. وذكر الشمري أن الحوار التفاعلي مع المرضى يكشف الأسباب الحقيقية للمرض، وتم خلال الحملة الإجابة على حالات حساسة وتم تداركها لبعض المرضى الذين كانوا يعانون من عدم وجود من يجيب عن تساؤلاتهم وتثقيفهم صحياً والالتباس بين المعلومات التي لم توضح بشكل تفصيلي.

وقال إن مرض السكري والضغط والكولسترول والربو والأنيميا المنجلية من أكثر الأمراض انتشاراً في المملكة. وبين أن الطريقة اللادوائية قد تنهي معاناة بعض الأمراض أو تقلل من مضاعفاتها، ولكنها لا تشمل جميع الأمراض التي تستدعي استخدام المريض للأدوية طوال حياته، وتكمن طريقتها في تغيير العادات الغذائية من ناحية تنوع الغذاء ليشمل الخضار والفواكه مع كمية كافية من الماء والمكسرات والبروتين والنشويات، وكذلك رياضة المشي التي تغافل عنها كثيرون، ومواعيد الأكل والنوم وتناول بعض المشروبات والمأكولات التي تسهم بتعليمات معينة في انتقال مريض السكري «النوع الثاني» من الأنسولين إلى حبوب السكر وانخفاض الضغط وخفض الوزن وهبوط الكولسترول، وكذلك مثلاً انتظام مواعيد الأكل وتقليل شرب القهوة وتناول وجبة العشاء مبكراً وعدم النوم بعد الأكل مباشرة مما يسهم في إنهاء معاناة حموضة المعدة والسمنة والغثيان ومشكلات القولون الهضمي، وأضاف «مشكلات القولون العصبي يمكن أن تنتهي بشرب ثمانية أكواب من الماء يومياً، وتناول الطعام في موعده وتقليل شرب القهوة والفلفل الحار، وأكل الخضار بين الوجبات يومياً، واستبدال الشاي بشاي الأعشاب من أي نوع».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٥) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)