حسن الخضيري
شرشف التمريض
في مناسبة تمريضية (وما أكثرها) اجتمع فريق العمل لوضع اللمسات الأخيرة للمناسبة خاصة أنها تحت رعاية سعادة د.أبو الريش الموقر، بقي السؤال المحير الذي أخذ 95 % من زمن الاجتماع وهو ماذا يقدم هدية لسعادته؟ فهي أولوية ولا حفل دونها، فاقترح أحد المعاونين أن يقدم شرشفا مزخرفا! مبرراً اقتراحه بأنه إحدى أدوات التمريض ليضحك البعض ساخراً ويصفر وجه أبو شرشف. قصة تشعرك بالأسف على وضع التمريض الذي أضاعه بعض أهله وأي مهنة أضاعوا؟، ففي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الأطباء مطالبين بحقوقهم وبدلاتهم، لا أسمع للتمريض ولو همساً، قضايا التمريض تحتاج وقفة من أصحاب المهنة على كافة مستوياته فرواتبهم تشكو إلى الله قلتها، والبدلات أصبحت تنافس المستحيلات وربما تتصدر قائمتها في مقبل الأيام، أما التعيين فما زال يمر بأزمات متتالية خاصة لخريجي وخريجات المعاهد الصحية الذين يكون تجسيرهم بالقطارة وقد يحتاج لعشرات السنين، وسيضعهم في وضع لا يحسدون عليه وبالتالي سيصعب تحري رؤيتهم في 2030 التي تتخذ من الجودة أساسا لها. وإن أنسى فلن أنسى التدريب وبرامج الزمالات والتخصصات التمريضية الدقيقة، هناك علاقة التمريض بالمهن الأخرى ورضا المرضى بما يقدم لهم الذي في اعتقادي لا يحتاج إلى قانون أو نظام بقدر اعتماده على الممرض شخصياً الذي يمكنه أن يرتقي بتلك العلاقة ويسمو بها وقد رأيت ما يدعو للفخر من بعضهم بأم عيني. التمريض في أشد الحاجة لوسائل جذب ومحفزات لعودة أهله بعد الهجرة للإدارة وشغل وظائف بعيدة عن المهنة، وسد الحاجة الكبيرة التي قد تنشأ جراء هجرة التمريض غير السعودي إلى الغرب (الذي يتخذ من العمل ببلدي جواز عبور للغرب) بعد أن قلت الرواتب وانعدمت الحوافز. وختاماً التمريض العمود الفقري للصحة ودونه قد تشل صحتنا.
لا فُض فوك دكتور/حسن
فقد كتبت فأوجزت و أنصفت فصدقت.
أوجزت فأجدت يا د.حسن واصبت عين الحقيقة فلابد للمعنيين بالصحة من ايجاد عناصر جذب لمهنة التمريض تلك المهنة الانسانية القديمة قِدم الأزل ولعلها تكون من أقدم المهن البشرية منذ ان خلق الله تعالى الأرض ومن عليها وأضيف على كلماتك الرائعة بان التمريض إحدى الغرائز البشرية التي زرعها الله سبحانه في المرأة سواءاً كانت أمّاً او اختاً او زوجة وذلك لارتباط التمريض بالعواطف الانسانية الحانية ولعل المعنيين النافذين في الصحة تصلهم تلك المطالبات بإعطاء هذه المهنة حقها في البدلات والحقوق والسعودة العاجلة مع التركيز على تخصيص مالا يقلّ عن 80% منها للعناصر النسائية السعودية وعندما نصل لتلك النسبة فلا أعتقد وقتها انه سيكون لسعادة الدكتور ابوالريش هدية في المناسبة سوى كلمات شكر مسطرة على ورقة مرسوماً عليها وردتين ونجمتين لاتتجاوز قيمتها ريالين دمت بود د. حسن
يكفينا شرفا اننا من يستقبل المريض و ذويه ويكفينا شرفا اننا من يتواصل مع اهلة واقاربه خلال فترة بقائه بالمستشفي وحتي مغادرته نحن من يودعه ونضع له اللمسات الاخيره حتي يعد رحيله عنا نحن من يكفنه …… لا اقول لك ان عهد التمريض سيعود ولكن اقول اننا موجودين وقريبا بعون الله سنتمكن من حل العقد والصور التي عملت لمهنة التمريض ممن لا ينتمي لهذه المهنة وممن يتكهن ويفرض نفسه على حقوقه وقراراته …..
اشكركم لطرحكم واشكر لكم شفافيتكم التي من خلالها نعرف ان التمريض يعاني من هيكله متهالكه تكاد ان تسقط ان لم نغير واقعنا الذي وضع لنا ممن لا يعرف تضحية التمريض السعودي وما يقدمه للمرضى .
قول علي قول
هل تعلم يا دكتور حسن لو واحده او واحد من افراد طاقم الملاّحين الجوّيين ممن يقدّمون خدمات الركاب علي متن الطائره اي طائره لا خطوط طيران في العالم لا تقلع الطائره لأن هذا النّفر/نفره من اساسيات السلامه الجويه علي الرحله ما علينا،، موضوعنا لا يوجد من يحتج علي وضع اللّمسه الأخيره علي السرير بشرشف المريض غير موجود/موجده من ابناء/بنات الوطن لأنه عيب وفشيله القيام بمثل هذا العمل إلاّ ما ندر ،، في سنة ٢٠٣٠ نأمل ان يكون هذا الحرج الأجتماعي قد تولّى واصبح من الماضي ، نقول يا رب ،،
آخر الكلام :
سنتة ٢٠٣٠ اجزم أشياء كثيره ستكون تغيّرت للأفض والأحسن والأجمل. رغم أني من المؤكد لن أكون موجودا بل تحت الثرى مدفونا.
عن راي مهنة التمريض غير مناسبه لاي يشخص يريد حياه طبيعيه وخاصة النساء عن نفس منذو ان تخرجت والى الان وانا اعاني من هذة المهنه سواء مسؤولياتها او وقتها الطويل جدا الذي يرهق الانسان ففي اي جهة عمل الدوام لايبدء الا الساعه 8 وينتهي بالساعه 3 او 4 اين العدل اليس لدينا حياه خارج المستشفى مسؤوليات تخيل بان تقضي جل يومك داخل المستشفى فكيف ستعيش حياه طبيعيه مع اهلك ولو رجع بي الزمان لكنت عملت حمله عن هذة المهنه المتعبة والتى تعزل الانسان عن مجتمعه
فديتك وفديت أناملك
ربي ينصر الحق
أن شاء الله ينظر بعين الأعتبار ما أجتهدت به
ضاع العمر ونحن نطالب بأقل الحقوق وخاصه أوقات الدوام الطويله
هضم الحقوق والتعسف على بعض من الهيئه التمريضيه
التمريض القديرات القديمات ما زال الضغوط عليها ومهمشين من أقل الحقوق
ولكن الحمد لله كلها سنوات قليله ونترك هذه المهنه لغيرنا وربي يطرح البركه فيهم أن شاء الله