تدشين برنامج «تدرج» لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه أمس برنامج «تدرج» لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية ، الذي يأتي بناءً على قرار معالي وزير التعليم المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية. وأثنى الوزير خلال حفل التدشين على برنامج «تدرج» من حيث تناوله المنهجي للمباني غير التعليمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، ومتطلعاً في ذات الوقت أن يحقق البرنامج نتائج سريعة ومتقدمة في تقليص عدد المباني في التعليم الأهلي والمخصصة لأغراض غير تعليمية. من جهتها، أوضحت شركة تطوير للمباني أن برنامج «تدرج» يهدف لتقديم خدمات متكاملة وحلول متميزة ترقى لتطلعات واحتياجات مستثمري التعليم الأهلي، وعدته أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان- على فرص التعليم الجيد، المستند إلى آليات وحلول مبتكرة لتحقيق الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي في المباني غير التعليمية في المملكة بدقة وسرعة عالية. وقالت الشركة في بيانها إن البرنامج سيخدم مستثمري التعليم الأهلي ذوي المباني المصممة لأغراض غير تعليمية في مختلف مناطق المملكة، ويرسم لهم خطة للتطوير ورفع كفاءة مبانيهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٧) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)