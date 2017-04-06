«سباهي» لـ «مركزَي أبو موسى الأشعري والقيصومة»

حصل مركزا الرعاية الصحية في حي أبو موسى الأشعري، والقيصومة التابعان لمديرية الشؤون الصحية في محافظة حفر الباطن على شهادتَي الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» بعد اجتيازهما متطلبات الاعتماد.

وأكدت «صحة حفر الباطن» أن حصول المراكز الصحية على الاعتمادات الوطنية، يأتي امتداداً للاهتمام ببرامج الجودة النوعية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتوثيق أداء المنشآت الصحية في المحافظة بالاعتمادات الوطنية التي تخضع إلى اشتراطات دقيقة، تشمل تفاصيل برامج الرعاية الصحية الأولية. وأضافت أن العمل يجري حالياً لمضاعفة الجهود لتحقيق الاعتماد لمنشآت صحية في المنطقة بإشراف فرق العمل في الشؤون الصحية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)