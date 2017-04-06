محمد بن نايف يشكر الرئيس السبسي

بعث ولي العهد باسمه ونيابة عن وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعات دورتهم الـ 34 في تونس، برقية شكر وتقدير للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قدم فيها الشكر على استضافته أعمال الاجتماع في كنف الكرم التونسي الأصيل والضيافة العربية المتميزة، وتكرمه بتوجيه كلمة قيمة للمشاركين أضاءت مداولات المجلس ورسمت سبل مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وقال: يشرف الوزراء أن يعبروا لسيادتكم عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي تقومون به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة وبجهودكم الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٣) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)