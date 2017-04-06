إدراج 4889 حالة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة

أدرجت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، 4889 حالة تمثل قوائم الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد التأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليهم.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف الصبحي، أن الصرف لمن تم إدراجه في البرنامج سيبدأ شهر رجب الحالي، وقال إن هذا العدد يمثل جميع قوائم الانتظار للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بعد البدء بتطبيق شروط الاستحقاق بشكل آلي، وإيقاف إعانة غير المستحقين.

وأشار الصبحي إلى أنه سيتم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم للبرنامج البالغ عددهم 4889 مستفيداً برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم من حالة حسابهم البنكي (الآيبان)، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، مبيناً أن الوزارة وخلال الأشهر القليلة الماضية أدرجت 58 ألف حالة في البرنامج. إلى ذلك، أودعت الوزارة مؤخراً مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الآخرة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي. وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في الوزارة الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 350.012.401 ريال، تمثل استحقاق شهر جمادى الآخرة الماضي.

وبين الفريان أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 23.027 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٧) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)