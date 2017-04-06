اعتمدت جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية استثناء خريجي كلية إدارة الأعمال في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تخصصات المحاسبة من أربع مواد أساسية من اختبارات زمالة المحاسبين.
وقال عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور خالد الفلاح، إن الاستثناء شمل أربع مواد أساسية من اختبارات زمالة المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية لمرحلة البكالوريوس والماجستير، وخريجي قسم المالية بثلاث مواد أساسية لجميع المراحل، وكذلك خريجي برنامج الماجستير، وبرامج الدبلوم المقدمة من كلية المجتمع، وأربع مواد لخريجي المحاسبة، وثلاث مواد لخريجي المالية.
وأضاف أن خططهم الأكاديمية تم إعدادها بواسطة الكلية، متوقعاً أن يصل عدد المواد المستثناة إلى ثماني مواد، وبذلك يكون القسم الأول في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال الذي يستثنى.
وتابع: «قطعنا شوطاً كبيراً في اعتماد القسم مركزاً تعليمياً معتمداً للجمعية، ما يتيح له تدريس مقررات الجمعية، وإجراء اختبارات الزمالة بصفته مركزاً معتمداً، ومن المتوقع أن يكون ذلك في بداية سبتمبر 2017م؛ تمهيداً للحصول على الاعتماد الكامل من الجمعية المهنية الأقدم عالمياً كأول قسم محاسبة في المملكة».
استثناء خريجي جامعة الإمام عبدالرحمن من 4 مواد في «اختبارات زمالة المحاسبين»
اعتمدت جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية استثناء خريجي كلية إدارة الأعمال في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تخصصات المحاسبة من أربع مواد أساسية من اختبارات زمالة المحاسبين.
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