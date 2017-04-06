فلكلور جنوبي في «تراث الشعوب»

شهد مسرح مهرجان تراث الشعوب الذي يواصل فعالياته اليومية في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، عدة عروض فلكورية من التراث الجنوبي السعودي، حيث قدمت إحدى الفرق الشعبية ألواناً عديدة من الفلكور الجنوبي نال إعجاب الحضور.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٤) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)