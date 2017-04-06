حملة خادم الحرمين لإغاثة الشعب الباكستاني تنجز 40 مشروعاً تعليمياً

أنجزت حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق 40 مشروعًا تعليميًا في المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية، وذلك امتدادًا للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعوب المتضررة والشعوب المحتاجة في أنحاء العالم، وامتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها الحملة تحت إشراف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الدكتور خالد العثماني أن المشاريع التعليمية التي تم إنجازها تتمثل في 40 مدرسةً حكوميةً ومعهداً تعليمياً تم بناؤها وتجهيزها بالأثاث المدرسي في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية في إقليم كشمير الحرة وإقليم البنجاب، بتكلفة بلغت 30 مليون ريال.

ونظرًا لما لحق بالمؤسسات التعليمية من أضرار جسيمة نتيجة للزلازل والفيضانات؛ فقد أسهمت الحملة في تلبية الاحتياجات الماسة في الجانب التعليمي من خلال إعادة المرافق التعليمية وتجهيزها بكامل الأثاث المدرسي وفق المعايير العالمية الحديثة، وتشتمل على المختبرات والمكتبات ومعامل الحاسب الآلي في المدارس المتضررة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والكليات المتخصصة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٧) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)