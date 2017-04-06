«الزكاة والدخل»: إجراءات التسجيل أكثر مرونة عبر «نظام إيراد»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل لعموم مكلفي الهيئة والمحاسبين القانونيين عن إجراء تسهيلات في تطبيقات نظام «إيراد» انطلاقاً من حرص الهيئة على مرونة الإجراءات وتيسيرها أمام المستفيدين من خدمات الهيئة.

وتشمل الإجراءات تمكين المكلف من تحميل الكشوفات التفصيلية المطلوبة ضمن الإقرار من خلال برنامج Excel بدلاً من إدخالها يدوياً، وتمكين المكلف من تعديل الإقرار من خلال البوابة الإلكترونية بتقديم طلب منه لإجراء التعديل. كما تشمل إمكانية تسجيل المنشأة الدائمة التي ليس لديها سجلات تجارية أو ترخيص في المملكة والاكتفاء برقم سجلها التجاري والرقم الضريبي الصادرين من بلد الإقامة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها مستمرة في تطوير تحسين الإجراءات المتعلقة بعملية التسجيل وتقديم الإقرارات في «نظام إيراد» والإعلان عنها في حال اكتمال تنفيذها مستقبلاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٧) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)