أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل لعموم مكلفي الهيئة والمحاسبين القانونيين عن إجراء تسهيلات في تطبيقات نظام «إيراد» انطلاقاً من حرص الهيئة على مرونة الإجراءات وتيسيرها أمام المستفيدين من خدمات الهيئة.
وتشمل الإجراءات تمكين المكلف من تحميل الكشوفات التفصيلية المطلوبة ضمن الإقرار من خلال برنامج Excel بدلاً من إدخالها يدوياً، وتمكين المكلف من تعديل الإقرار من خلال البوابة الإلكترونية بتقديم طلب منه لإجراء التعديل. كما تشمل إمكانية تسجيل المنشأة الدائمة التي ليس لديها سجلات تجارية أو ترخيص في المملكة والاكتفاء برقم سجلها التجاري والرقم الضريبي الصادرين من بلد الإقامة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها مستمرة في تطوير تحسين الإجراءات المتعلقة بعملية التسجيل وتقديم الإقرارات في «نظام إيراد» والإعلان عنها في حال اكتمال تنفيذها مستقبلاً.
«الزكاة والدخل»: إجراءات التسجيل أكثر مرونة عبر «نظام إيراد»
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل لعموم مكلفي الهيئة والمحاسبين القانونيين عن إجراء تسهيلات في تطبيقات نظام «إيراد» انطلاقاً من حرص الهيئة على مرونة الإجراءات وتيسيرها أمام المستفيدين من خدمات الهيئة.
-
واشنطن تلوِّح بإمكانية التحرك بعد الهجوم الكيماوي على خان شيخون
-
الأمير محمد بن سلمان لقبائل اليمن: الطاولة انقلبت على عدو العرب
-
-
-
-
-
ولي العهد: أمتنا العربية محاطة بتهديدات كثيرة.. ودفع المخاطر…
-
-
4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية تدعم «رؤية…
-
-
الأمير محمد بن سلمان لقبائل اليمن: الطاولة انقلبت على عدو العرب
-
-
-
-
-
برعاية الأمير سعود بن نايف .. 35 خبيراً يشرحون النظم الجغرافية في الدمام
-
-
-
ولي العهد: أمتنا العربية محاطة بتهديدات كثيرة.. ودفع المخاطر يتطلب عملاً أمنياً…
-
خادم الحرمين ورئيسة وزراء بريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
-
-
-
-
-
Profile