تطلق بلدية القطيف في مجسم السمكة بدوار جزيرة تاروت، السبت المقبل، مبادرة لتجميل المحافظة تحت عنوان «نخليها أجمل».
وقدمت المشرفة على الحملة بالتعاون مع بلدية القطيف الفنانة كريمة المسيري، شكرها لرئيس بلدية القطيف المهندس زياد المغربل على تبنيه ودعمه للمبادرة التي يشارك فيها عديد من الفنانين والفنانات بالمنطقة الشرقية للمساهمة في تحقيق الحملة بعنوان «نخليها أجمل»، مؤكدة حرصهم على المشاركة سنوياً في الفعاليات التي تنظمها عديد من الأجهزة الحكومية المختلفة، من خلال المعارض التشكيلية والمبادرات المختلفة للرقي بالذائقة البصرية للإنسان، وإضفاء مساحة من الجمال على البيئة المحلية.
«بلدية القطيف» تطلق «نخليها أجمل».. السبت
تطلق بلدية القطيف في مجسم السمكة بدوار جزيرة تاروت، السبت المقبل، مبادرة لتجميل المحافظة تحت عنوان «نخليها أجمل».
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