تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الملتقى الحادي عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٠٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-٠٦)

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