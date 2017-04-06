إرجاء التصويت على قرار أممي بشأن هجوم شيخون

أرجأ مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة طارئة عقدها أمس للبحث في هجوم كيميائي استهدف بلدة خان شيخون السورية، التصويت على مشروع قرار غربي يدين الهجوم ويطالب النظام السوري المتهم بشنه بالتعاون مع التحقيق.

وبحسب دبلوماسيين فإن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته واشنطن ولندن وباريس قد يجري بدءًا من اليوم.

وأسفر الهجوم على بلدة خان شيخون عن مقتل 86 مدنيًا بينهم 30 طفلاً و20 امرأة، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويدعو مشروع القرار لفتح تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.