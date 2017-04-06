استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على 7 مناطق

يتوقع لطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، والأجزاء الشمالية لمكة المكرمة وجنوب الرياض).

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، الباحة وعسير وجازان.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.