وزير الداخلية اليمني: الانقلابين ارتهنوا لأعداء الأمة العربية

ثمن نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية، اللواء الركن حسين محمد عرب، الموقف الرائد ‏للمملكة العربية السعودية في قيادتها للتحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة قوى ‏الإنقلاب في بلاده.‏

وأكد اللواء عرب في كلمة اليمن التي ألقاها باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته ‏الرابعة والثلاثين المنعقد في جمهورية تونس، أن دور المملكة في قيادة التحالف حقق نتائج ‏كبيرة تمثلت في استعادة معظم الأراضي اليمنية من أيادي الانقلابيين، داعياً الدول العربية ‏إلى الوقوف صفا واحداً ودعم اليمن ليستعيد دوره الرائد ضمن منظومة الأمن العربي التي ‏يجسدها مجلس وزراء الداخلية العرب بمواقفه التاريخية.‏

وأشار المسوؤل اليمني إلى أن الحكومة ‏الشرعية في بلاده لن تألوا جهداً من أجل السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، ‏مضيفاً أن الانقلابين رفضوا كل المشاورات السياسية والمرجعيات الأساسية وساروا في ‏ركب منفرد مرتهن لأعداء اليمن والأمة العربية.‏