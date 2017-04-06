إحباط محاولات تسلل للمليشيات الإنقلابية إلى تعز

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الإنقلابيين، أثناء تنفيذهم محاولات تسلل إلى مواقع ‏للجيش اليمني، في منطقة الصلو التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏

وأكد مصدر عسكري اليوم، أن قوات من الجيش في المنطقة أحبطت محاولة تسلل للميليشيا في ‏منطقة القحفة والموسطة بمديرية الصلو، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة تعز عاصمة ‏المحافظة، وذلك بعد مواجهات مع المتسللين تزامنت مع قصف مدفعي للمليشيات.‏

ووفقا لما أورده المصدر في تصريحه لموقع 26 سبتمر التابع للجيش اليمني، فإن المواجهات بين الجانبين أسفرت عن سقوط 3 قتلى من عناصر الميليشيات إضافة ‏إلى وقوع إصابات في صفوفهم، في حين لم يتم تسجيل أي أية خسائر من عناصر الجيش.‏