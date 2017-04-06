إحباط محاولات تسلل للمليشيات الإنقلابية إلى تعز

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الإنقلابيين، أثناء تنفيذهم محاولات تسلل إلى مواقع للجيش اليمني، في منطقة الصلو التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وأكد مصدر عسكري اليوم، أن قوات من الجيش في المنطقة أحبطت محاولة تسلل للميليشيا في منطقة القحفة والموسطة بمديرية الصلو، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة تعز عاصمة المحافظة، وذلك بعد مواجهات مع المتسللين تزامنت مع قصف مدفعي للمليشيات.
ووفقا لما أورده المصدر في تصريحه لموقع 26 سبتمر التابع للجيش اليمني، فإن المواجهات بين الجانبين أسفرت عن سقوط 3 قتلى من عناصر الميليشيات إضافة إلى وقوع إصابات في صفوفهم، في حين لم يتم تسجيل أي أية خسائر من عناصر الجيش.
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