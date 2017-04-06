أطلق مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان الدورة الأولى لجائزة برنامج “فطن “، والتي تستهدف مكاتب التعليم و منسوبي ومنسوبات الإدارة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمورهم.

وأوضح منسق البرنامج ياسر القاسمي، أن مجالات الجائزة تشمل التصوير الفوتوغرافي، والرسم، وتصاميم الجرافيك “فيديو وصور”، وفن الكاركاتير، وأعمال تطوعية لسفراء فطن، ومبادرات اصيلة في مهارات وقيم البرنامج، وتوظيفها في المناهج الدراسية، إلى جانب مؤشرات الأداء، وذلك وفق ضوابط المشاركة التي أقرتها اللجنة التنفيذية.

وأكد القاسمي أن المسابقة تهدف إلى غرس قيم المواطنة الصالحة وتنمية الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب، وتعزيز قيم وأهداف البرنامج.

لافتاً إلى أنه تم تحديد يوم الثالث من شهر شعبان المقبل آخر موعد لاستقبال المشاركات على أن يتم إرسالها على البريد (yaaq2002@outlook.sa )