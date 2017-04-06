بـ 646 نقطة..

الأخضر يتقدم 5 مراكز في تصنيف الفيفا

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متابعاتالشرق أونلاين

تقدم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى المركز 52 في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر، اليوم الخميس، لشهر أبريل.

وحصد الأخضر 646 نقطة علماً أنه كان في المركز 57 الشهر الماضي، وجاء تقدم المنتخب السعودي بعد فوزه في مباراتي تايلاند والعراق ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

وحلَّ الاخضر في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدَّر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم استراليا.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية صعدت البرازيل للمركز الأول ثم الارجنتين ثانياً، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.

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