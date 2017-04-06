تنهي وزارة الخدمة المدنية مساء اليوم في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، استقبال طلبات الخريجين (رجال) للتقديم على الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والبالغ عددها 1757 وظيفة، عبر نظام جدارة.

وأوضحت الوزارة كما أعلنته سابقاً في إعلانها لتلك الوظائف يوم الخميس الماضي للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة سواءً حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لشغل تلك الوظائف عبر نظام جدارة، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف 1894 وظيفة، خصص منها 137 وظيفة للنساء.

يذكر أن موعد التقديم للنساء على تلك الوظائف يبدأ صباح يوم الأحد القادم الموافق 12 – 7 – 1438هـ وحتى يوم الخميس الموافق 16 – 7 – 1438هـ، عند الساعة 12 ليلا، والذي حددته الوزارة في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438/1439هـ ، ولمزيدا من المعلومات يمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14380702_1.aspx