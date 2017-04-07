فريق طلابي سعودي يطلق مؤتمراً للتقنية في أمريكا

يطلق الفريق السعودي للتقنية منتصف شهر إبريل الجاري، المؤتمر الثاني للتقنية بجامعة ميزوري في مدينة كانساس بأمريكا بعنوان «دور التقنية في تنمية المجتمع»، بمشاركة عدد من الطلاب السعوديين المهتمين باستخدامات التقنية في مختلف المجالات، بالتعاون مع الأندية السعودية في جامعتي ميزوري وافيلا في ولاية ميزوري.

وسيقدم الطلاب السعوديون من المبتعثين في عدد من الجامعات الأمريكية أوراق وورش عمل علمية تتعلق في مجملها بدور التقنية الحاسوبية الحديثة في حياة البشرية وتنمية المجتمع.

وبيّن رئيس منظمة الفريق السعودي للتقنية المبتعث عبدالعزيز الزامل، أن النجاح الذي أحرزته النسخة الأولى من المؤتمر الذي استضافته جامعة افيلا وطرحت خلاله كثيراً من أوراق العمل العلمية جاء محفزاً للفريق للاستمرار في تنفيذ مؤتمره الذي توسع هذا العام في «كم وكيف» البرامج التدريبية وورش العمل المطروحة ضمن أجندة البرنامج.

وأوضح الزامل أن المؤتمر سيقام في الـ 15 من شهر أبريل الجاري ويتضمن برنامجه تعريفاً بمنظمة الفريق السعودي يقدمها المبتعث زبن العنزي ثم ورقة علمية عن عالم المصادر المفتوحة للمبتعث عبدالعزيز الزامل وورقة علمية أخرى عن وسائل التقنية المساعدة في الحياة الأكاديمية لطالب الدكتوراة في الحاسب الآلي عبدالملك الحميد، كما ستقدم الطالبة سماء قزاز عرضاً بعنوان «علم البيانات والتعليم الآلي» ومحاضرة بعنوان «دور المنظمة الأكاديمية في تطوير المجتمع» للمبتعث أنس كاتب، فيما سيتحدث كل من جبريل فاتك وخالد المالكي عن «إنترنت الأشياء».

يذكر أن الفريق السعودي للتقنية، هو منظمة تقنية تهتم بتطوير وتنمية قطاع التقنية في المملكة في مختلف المجالات من خلال جمع المهتمين والدارسين لعلوم الحاسب الآلي وإشراكهم في مجتمع تقني موحد ضمن أهداف تنموية تخدم قطاع التقنية في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥١) صفحة (١٦) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٧)