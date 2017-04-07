يشهد مسرح مهرجان تراث الشعوب الذي يواصل فعالياته اليومية في مركز الملك عبدالله الحضاري تميزه في عرض الفلكلورات الشعبية والتراثية لجميع الجاليات الوافدة المشاركة في المهرجان وسط حضور وتفاعل الزوار.
وقدمت الجالية المغربية، أمس الأول، عرضاً للفلكلور المغربي واشتمل على عدة رقصات وأهازيج، إلى جانب التعريف بثقافة وحضارة المغرب، ومنها رقصة أحواش وأحيدوس والكناوي والجبلية، بمشاركة أبناء الجالية المغربية.
إلى ذلك، جهزت اللجنة المنظّمة مسرحاً خاصاً لفعاليات الأطفال طيلة أيام المهرجان، التي تشمل عددا من الألعاب التفاعلية المختلفة التي تساعد الطفل على قوة التركيز وتحريك الذاكرة.
يذكر أن فعاليات مهرجان تراث الشعوب تتواصل حتى 17 رجب الجاري.
فلكلور مغربي ومسرح للطفل في «تراث الشعوب»
يشهد مسرح مهرجان تراث الشعوب الذي يواصل فعالياته اليومية في مركز الملك عبدالله الحضاري تميزه في عرض الفلكلورات الشعبية والتراثية لجميع الجاليات الوافدة المشاركة في المهرجان وسط حضور وتفاعل الزوار.
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نحن اهالي الجبيل شاهدنا المهرجان تراث الشعوب وهو مادي بحت
بداية الباص ركوبه 30 ريال للفرد و الدخول 10 ريال والجلسة الارضيه 35 ريال و جلسة الطاوله 30 ريال
المسرح يقام يوميا فلكور مده 20 دقيقه وهزيل جدا و لاتوجد اماكن للجلوس مجانية و كذلك ذوي الاحتياجات الخاصه يعانون من عدم توفر شي يخدمهم
الشعوب الموجوده فقط 7 ولاتوجد دلاله على ثقافتهم وصورهم للبلد الذي يمثلونه .
اتمنى يالشرق النشر