كرّم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، كلا من النقيب حامد بن زائد أحمد الحارثي والرقيب عبدالله بن محمد عبدالله القرني بشهادات شكر وتقدير ومكافأة مالية، وذلك تقديراً لجهودهما المتميزة في القبض على أشخاص مدرجين على قائمة المطلوبين. ورفع مدير عام الجوازات شكره وامتنانه لولي العهد لتقديره واهتمامه بأبنائه منسوبي قطاع الجوازات وتشجيعه لهم ودعمه المستمر، مثمناً ما قدمه لأبنائه وأنه سيكون دافعاً لهم ولزملائهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد. من جانبهما عبّر النقيب الحارثي والرقيب القرني عن مشاعرهما واعتزازهما بهذا التكريم ليكون دافعا وحافزا لهما ولزملائهما لتأدية المهام المناطة بهم بكل دقة واهتمام.
ولي العهد يكرم اثنين من منسوبي «الجوازات»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٧)
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