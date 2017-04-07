«سباهي» لـ مركزَي حي الملك فهد وشعبة المبرز

حصل مركزا الرعاية الصحية في حي الملك فهد وشعبة المبرز التابعان لمديرية الشؤون الصحية في محافظة الأحساء على شهادتَي الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» وذلك بعد اجتيازهما متطلبات الاعتماد.

وكان المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» زار مؤخراً، المركزين، بهدف الوقوف على الاشتراطات التي تشمل تفاصيل برامج الرعاية الصحية الأولية، وتكللت بالنجاح واعتماد المركزين بنسب عالية، ليصبح عدد المراكز المعتمدة في محافظة الأحساء ثلاثة مراكز بعد اعتماد المركزين.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني، أن حصول المراكز الصحية على الاعتمادات الوطنية، يأتي امتداداً للاهتمام ببرامج الجودة النوعية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتوثيق أداء المنشآت الصحية في المحافظة بالاعتمادات الوطنية، مبيناً أن العمل يجري حالياً لمضاعفة الجهود لتحقيق الاعتماد لمنشآت صحية في المنطقة بإشراف فرق العمل في الشؤون الصحية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥١) صفحة (٧) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٧)