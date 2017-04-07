تخصيص «الفريج التراثي» سوقاً للحرف اليدوية في الأحساء

الأحساء ـ الشرق

كشف أمين الأحساء المشرف العام على مهرجان «الأحساء المبدعة» المهندس عادل الملحم، أنه سيتم فتح منطقة المهرجان «الفريج التراثي» الواقع خلف أمانة الأحساء أيام العطلة الأسبوعية ليصبح الموقع مكاناً لتجمع الحرف اليدوية بشكل دائم لحين الانتهاء من مشروع سوق الفاضلية المخصص للحرف اليدوية.

وقال إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤولية الأمانة في المحافظة على الموروث التراثي المندرجة ضمن أهداف الأمانة الرامية لاستدامة القيم التراثية في الأحساء.

وأكد المهندس الملحم أن المهرجان استطاع أن يوثق عمق تاريخ التراث الممتد عبر مئات السنين في الأحساء لما تحمله من مخزون في الحرف اليدوية والفنون الشعبية، وتعريف المجتمع بعالمية الإبداع التي نالتها الأحساء في منظمة اليونسكو العالمية.

يذكر أن فعاليات مهرجان الأحساء المبدعة للحرف اليدوية والفنون الشعبية، الذي تنظمه أمانة الأحساء خلف مقرها في الفريج التراثي، تواصلت وسط إقبال كبير من الزوار الذين حرصوا على الحضور واستعادة ذكريات الماضي الجميل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥١) صفحة (٨) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٧)