مناورات «حسم العقبان 2017» تختتم بفرضيات احترافية

اختتمت أمس في دولة الكويت مناورات «حسم العقبان 2017» بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وشهد الحفل الختامي في ميناء الشويخ عرضاً عسكرياً، وتنفيذ عدة فرضيات تم التدرب عليها فيما بين القوات المسلحة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال مجريات التمرين.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة الكويتي الفريق الركن محمد الخضر وعدد من الحضور بمستوى وتأهيل منسوبي القوات السعودية المشاركة في التمرين، وما لمسه من الاهتمام والاحترافية في تنفيذ المهام المنوطة بهم في التمرين؛ مما أسهم في تميز التمرين ونجاحه.

وأوضح قائد الوحدات السعودية المشاركة العميد الركن محمد الربيع أن التمرين كان ناجحاً، وحقق الأهداف المرجوة منه، وفق توجيهات رؤساء الأركان، كما ترجم أهدافه في تعزيز وحدة الصف وتوحيد المفاهيم العسكرية فيما بين القوات الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ على كافة المستويات في بيئة العمل العسكرية غير التقليدية، إضافة إلى التدريب المستمر ورفع الكفاءة القتالية والعملياتية. وبين أن جميع الوحدات السعودية غادرت الكويت عائدة إلى أرض الوطن.

ويعد التمرين النسخة الـ 14 من سلسلة تمارين «حسم العقبان»، التي بدأت عام 1999م، عندما استضافت البحرين التمرين الأول. وتبرز أهميتها في تعزيز التعاون على مستوى الدفاع الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن الكويت ستستضيف ندوة بعنوان الأمن في الخليج العربي التحديات الإقليمية لكبار القادة، الأحد المقبل بحضور رؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥١) صفحة (٣) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٧)