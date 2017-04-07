«السعودية» تطلق منصات خدمة خاصة للعسكريين المرابطين

أطلقت الخطوط السعودية خدمةً جديدةً في جميع مطارات المملكة الداخلية مخصصةً لضيوفها من العسكريين المرابطين في مطارات المملكة، وتتمثل الخدمة الجديدة في تخصيص منصات معاينة لإنهاء إجراءات سفرهم، وتوفير خدمات التصعيد عن طريق ممرات Sky Priority من جميع المطارات الداخلية.

ودشن مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أمس، منصة الخدمة الخاصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، معلناً بذلك إطلاق إشارة البدء في تقديم هذه الخدمة بمطار جدة، بالتزامن مع جميع محطات «السعودية» الداخلية تدريجياً، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الخطوط والجهات الحكومية العاملة بالمطار.

واختارت «السعودية» موقعاً متميزاً للمنصة الخاصة بخدمة جنودنا المرابطين البواسل، الواقعة بجوار منصات خدمة الدرجة الأولى والأعمال، وخصص لتلك المنصة موظفون مؤهلون يعملون على مدار الساعة لتقديم جميع خدمات إنهاء إجراءات السفر من إصدار بطاقات صعود الطائرة وقبول الأمتعة وغيرها.

ويتوجب على العسكريين المرابطين عند وصولهم للكاونتر الخاص بخدمتهم، إبراز بطاقاتهم التعريفية العسكرية، ليتمكنوا بعد ذلك من الحصول على خدمات (أولوية سكاي) التي تتضمن سلسلة من الخدمات الخاصة في المطار، مثل أولوية تسجيل الدخول، وأولوية الصعود إلى الطائرة، إلى غير ذلك من الخدمات الأخرى. وقال الجاسر إن ما تقوم به الخطوط السعودية تجاه جنودنا البواسل المرابطين واجب تمليه مسؤوليات الناقل الوطني، مشيراً إلى أن جميع منسوبي «السعودية» يفخرون بخدمة أبطالنا في جميع مواقع الخدمة، وحرصهم على تقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات سفرهم، بداية من وصولهم المطار ومروراً بتسهيل إنهاء إجراءات السفر. وأكد أن إطلاق تلك المنصات، ما هو إلا عرفان وتقدير بسيط لرجال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن حمى الوطن، وذلك في إطار حزمة متنوعة من المبادرات وباقة من الخدمات موجهة لهم تم إطلاقها مؤخراً، منها ما تم الإعلان عنه من توسيع برنامج التخفيض الممنوح للعسكريين وأسرهم بنسبة 50% على أسعار التذاكر، ليشمل الإجازات الإدارية القصيرة الممنوحة للمرابطين على الحد الجنوبي لزيارة أسرهم، إضافة إلى تعيين رحلات مباشرة لعدد من المحطات وزيادة الرحلات والسعة المقعدية بين مختلف مناطق المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥١) صفحة (٣) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٧)