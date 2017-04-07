وسائل إعلام: الحوثيون يتزوجون قاصرات رغماً عن أولياء أمورهن

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن من يُسمَّون بـ “المشرفين الحوثيين” زوَّجوا فتيات قاصراتٍ، دون موافقة آبائهن، لقادةٍ وأفرادٍ في الجماعة الانقلابية، مستهينين بعادات القبائل.

وقالت مصادر محلية في محافظة إب، إلى الجنوب من صنعاء، إن ما يزيد على 18 حالة زواج بهذا الأسلوب اكتشفها الناس، “بيد أن الحالات التي خشي أولياء أمور الفتيات الحديث عنها تُقدَّر بالمئات”.

وفي قرية المدق التابعة لمديرية بعدان في المحافظة؛ ذكرت المصادر أن “مشرفين حوثيين” أرغموا أباً على تزويج ابنته، التي لم تتجاوز 16 سنة، إلى “مشرف حوثي” وإلا فإنهم سيصادرون منزله وأرضه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مديرية حبيش في المحافظة نفسها شهدت حالة زواج بالإكراه، إذ إن “عناصر من جماعة الحوثي اختطفت أحد التجار لإرغامه على القبول بتزويج ابنته (قاصر) من أحد النافذين التابعين للجماعة في المديرية، كما “اختطف الحوثيون فتاة في مديرية الرضمة شرقي إب وأجبروا أخرى بقوة السلاح” على الزواج من أحد قيادييهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥١) صفحة (١) بتاريخ (٠٧-٠٤-٢٠١٧)