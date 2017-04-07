روسيا تلجأ لمجلس الأمن

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، قوله، إن الضربات الأميركية على قاعدة جوية سورية قد تقوض جهود مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن روسيا ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف أوزيروف “يمكن النظر إلى هذا الهجوم على أنه عمل عدواني من قبل أميركا ضد دولة بالأمم المتحدة.”

وأستهدف الجيش الأميركي، اليوم الجمعة بـ 59 صاروخا من طراز “توماهوك” من مدمرتين للبحرية الأميركية على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية في ريف حمص وسط سوريا. في رد أميركي على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة خان شيخون في إدلب منذ أيام.