مقتل أربعة جنود ودمار قاعدة الشعيرات السورية

قتل أربعة جنود سوريين ولحق دمار شبه كامل لقاعدة الشعيرات العسكرية في وسط سوريا بعد الضربة الأمريكية التي استهدفته بعشرات الصواريخ فجر اليوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم: “المطار دمر بشكل شبه كامل بما فيه من طائرات وقواعد دفاع جوي”، مشيرًا إلى أن مدرج المطار وحظائر الطائرات ومخزن الوقود ومبنى الدفاع الجوي جميعها دمرت بشكل كامل.

وطالت أضرار مساكن الضباط في المطار، كما أسفرت الضربة الأمريكية عن مقتل أربعة من جنود النظام السوري بينهم ضابط برتبة عميد بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

ويعد مطار الشعيرات ثاني أكبر مطار عسكري في سوريا، و يضم “طائرات سوخوي 22 وسوخوي 24 وميغ 23″، وهو المطار الذي أقلعت منه طائرة السوخوي التي قصفت بلدة خان شيخون بريف إدلب الثلاثاء الماضي.