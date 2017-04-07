رفع 29 ألف طن من فضلات الطعام في عرعر

رفعت أمانة الحدود الشمالية، 29364 طناً من فضلات الطعام، كما رفعت كمية من المواد الصلبة والموكيت والأثاث المنزلي الملقى في الساحات والشوارع وغيره بلغ 825 طناً، وذلك خلال الستة أشهر الماضية في جميع إنحاء عرعر.

وأوضح المتحدث الرسمي في الأمانة عبدالعزيز عبدي، أنه خلال ستة أشهر تمكنت الأمانة من رفع الفضلات والمواد الصلبة والموكيت، مفيداً أن إدارة النظافة قامت كذلك بمكافحة الحشرات بالوادي وجميع نطاق العقد في مدينة عرعر وقراها ممثلة بهجرة الديدب، جديدة عرعر، حزم الجلاميد، كما تم تطهير ضواغط الحاويات، وكذلك رش المسطحات والحدائق بالضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر.