تراجع الأسهم الأوروبية

في بداية تعاملاتها اليوم..

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم، لتتجه صوب تسجيل خسارة أسبوعية محدودة مع اقتفاء المؤشرات الرئيسية إثر الاتجاه النزولي للأصول العالية المخاطر.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 % مع هبوط نسبته واحد في المئة لمؤشر قطاع الموارد الأساسية الذي شكل أكبر ضغط على السوق الأوروبية.

في حين انخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات ماعدا اثنين. وخسر مؤشر ستوكس 0.5 % منذ بداية الأسبوع.

وعند الفتح تراجع فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % في حين انخفض كاك 40 الفرنسي 0.4 % عند الفتح.