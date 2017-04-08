في الأسبوع المنصرم كنا على موعد مع جملة من التغريدات اللامسؤولة أطلقها أحد مواقع «السوشل ميديا» التابعة لقناة إم بي سي الرابعة، حيث رُكِزَ فيها على توجيه دعوة سافرة ومباشرة للمرأة السعودية بنفض غبار التقاليد والأعراف – من وجهة نظر الموقع – والانطلاق بحرية غير مقيدة إلى عوالم المجهول.

وهي لعمري؛ عوالم لا نعلم عنها شيئا ولا ندري إلى أين ستؤدي بنا ولا ببنات وطننا فهي وإن كانت، فلن تكون سوى عوالم البعد عن الفضيلة والدين والارتماء الكلي في أحضان الشيطان والغواية. هي دعوة كيد ودعوة شر والعياذ بالله.

هذه الدعوة التي أثارت المكون البشري السعودي ودعته لتبني رأي موحد ولأول مرة من الجنسين برفضها ورفض كل ما تحويه من أبعاد دلالية، تعطينا مؤشرا بأن مجتمعنا لايزال مجتمعاً صحياً؛ يرفض كل طرح ذي إيحاء أو صبغة غير أخلاقية تتعارض مع إيثكالية – أخلاق وتربية وسلوك وأعراف – المجتمع السعودي الذي ينطلق من الدين الإسلامي كتوجه تعبدي وتعاط سلوكي وأخلاقي.

وحقيقة؛ وللمرة الأولى أجد المرأة السعودية الأصيلة المعتزة بدينها وبخصوصية مجتمعها السعودي ذي البعد الإسلامي المحافظ؛ أجدها هي من تهب لرفض مثل هذه الدعوات المشبوهة وغير المسؤولة تنم عن فكر تحرري لا يأبه للعرف ولا لتوجيهات الدين التي تدعو المرأة لاتباع سلسلة من الالتزامات الأخلاقية التي تصون لها عفتها وتضمن لها العيش بكرامة وهي حرة ومصانة.

نعم؛ المسؤولون عن القناة قد اعتذروا بكون ماحصل كان نتيجة خطأ أحد القائمين على موقع التواصل الخاص بالقناة الذي لم يفهم لب الحملة الرئيس الذي كان يهدف لتمكين المرأة السعودية وظيفيا لتحقيق ذاتها لا بدعوتها للانسلاخ بالكلية من دينها وأعراف مجتمعها.

لكن السؤال الذي يقف هنا صامداً جلياً وبشكل إلحاحي هو! هل هذا الاعتذار من قبل القناة التي من المفترض أن تكون هي و من يقومون عليها الأدرى بخصوصية المجتمع السعودي المسلم المحافظ؛ يعد كافيا؟

يقيني أن المجتمع السعودي المنطلق من الهدي الإسلامي المحمدي المعتز بخصوصيته وتربيته الإسلامية يريد ضمانة أكيدة لعدم تكرار مثل هذه المحاولات المشبوهة التي تسهم في زعزعة الاستقرار الداخلي للمجتمع وقد تؤدي لتوليد أزمات قد يستغلها أصحاب النهج الإرهابي المكفر للإيحاء بأن مجتمعنا السعودي قد أصبح يحلق خارج الإطار الديني الصحيح.

الأمر الذي يدعوهم – عن خبث وكيد – لاتخاذه مبرر لمحاولة تكرار عملياتهم الإرهابية ضد الداخل السعودي الآمن تحت مظلة دعاوي كيدية كاذبة تتعلق بإعادة توجيه بوصلة المجتمع نحو النهج الإسلامي الصحيح.

وهو للعلم نفس السيناريو الذي تبنته الجماعة الإرهابية التي احتلت الحرم المكي الشريف في الفاتح من شهر محرم من العام 1400للهجرة؛ أو ماعرف على نطاق اجتماعي واسع بحركة جهيمان.

حقيقة؛ إن ماجرى قد كان خطأ جسيما موجها للمرأة السعودية بالمقام الأول جارحاً لها ولكرامتها ولخصوصيتها ولعفتها قبل أن يكون موجها بشكل كلي للمكون المجتمعي السعودي على عمومه، يتمنى كل سعودي وسعودية غيورين على دينهم ووطنهم بألا يتكرر مستقبلا.

فالمرأة السعودية التي حققت نجاحات عالمية وعلى نطاق واسع وفي أغلب مناحي الحياة العلمية والعملية وهي بكينونتها الراهنة – التي لم ترضهم – تدرك قبل الآخرين جيداً بأنها تتمتع بحريتها الدينية والمجتمعية التي كفلها لها الدين الإسلامي الصحيح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه، فيا ليتهم يدعونها في شأنها؛ ويا ليتهم يعقلون.