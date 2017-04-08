اجتمع المسلمون شيعة وسنة وغيرهم من الفرق على طاولة واحدة واتفقوا على أنهم مسلمون وأن القانون يُجرِّم أي فعل يدعو للكراهية بينهم، وقبل ذلك أدركوا أن بناء الأوطان لا يمكن أن يتحقق إلا بسيادة القانون على الجميع بعدالة وإنصاف وأن أخلاق الناس السلوكية هي قانونهم، ثم تفرغوا بعد ذلك لتنمية أوطانهم فقاموا ببناء تعليم يمنح الطفل لغتين أجنبيتين على الأقل وقبل ذلك لغة عربية تجعله قادراً على قراءة القرآن الكريم وقصائد الفرزدق والمتنبي بشكل جيد، بالإضافة إلى حزمة من العلوم القادرة على بناء إنسان حقيقي محب وقادر على تلبية سوق العمل بكل كفاءة واقتدار، كما قاموا بتنمية صناعية كبرى من خلال تأسيس شركات برأس مال وطني لصناعة الطيارات والسيارات والسفن وكافة الأجهزة، كانت المقدمة لكل ذلك هي استيراد العقول والكفاءات غير المتوفرة في بلدانهم العربية ومنحهم المال والبيئة المناسبة للعمل على أن تكون الخطة القادمة هي الإحلال التدريجي للمواطنين عوضا عن غيرهم.

في الشركات كانت القيادات العليا وطنية وكانوا يعتقدون أن المواطن أولى من غيره بالعمل، لذلك وما إن يتقدم المواطن الكفء والمناسب –كتكلفة- على العمل حتى يتم إحلاله مكان غيره، المادة 77 تم إلغاؤها وتضاعف الأمان الوظيفي في الشركات وأصبح موظفو مكاتب العمل دون خلافات عمالية طالما ملأت مكاتبهم، البطالة اختفت تماماً، أما في الرياضة فقد تم تحويل النوادي الرياضية إلى شركات وتم دعمها بقروض ميسرة لبناء استثمارات كافية لتحقيق عوائد مالية كبيرة للنوادي، انعكس هذا الأمر على المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب لا سيما المنتخب الأول لكرة القدم الذي لم ينقطع في الخمسين سنة الأخيرة عن التأهل للمونديال وهو الآن في صراع محموم مع البرازيل والأرجنتين للفوز باللقب. نجومنا المحترفون ملأوا الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي، وحصل لاعبنا الوطني المبدع فهد المولد على الحذاء الذهبي متقاسما اللقب مع ميسي.

سعيد يصر على أن يذهب يوميا بسيارته الخاصة إلى عمله، بينما يصر أبو سعيد أن يستخدم المترو للذهاب إلى عمله، فهو سريع ونظيف جدا وشبكة الواي فاي فيه ممتازة جداً علاوة على أنَّ نسبة الأمان فيه عالية ولا تقارن بمخاطر الطريق، مها لم تعد تحتاج لكومار غير المَحرَم في تنقلاتها، أما حوادث الطريق فتقلصت كثيراً ومن النادر جداً أن تجد شخصا يتجاوز الخط الأصفر أو يخفف السرعة قبل (كاميرة ساهر) ثم يزيد السرعة من جديد، في الويكند كانت ملاهي ديزني لاند المطلة على شلالات الثمامة هي الخيار الأجمل للعائلة، مقاسمةً مع أدغال خريص وينابيعها العذبة التي تتيح جولات رائعة باستخدام الزوارق الخشبية. المهتمون بالآثار وجدوا في متحف العوفر ولوحات الفنان الكبير بيكاسو خيارا ممتعا لقضاء بعض الوقت، أما كلية الفنون فقدمت نخبة من الفنانين المسرحيين الذين ينبغي علينا تكريمهم قبل الوداع الأخير، طوابير المنتظرين على أبواب المكتبات العامة في عطل نهاية الأسبوع هي الظاهرة الأكثر إزعاجاً وهناك شكوك فساد يجري التحقق فيها نتيجة قراءة بعضهم كتباً تفوق ما هو مخصص لهم أسبوعياً، كل إبريل وأنتم بخير.