أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» عزمها إعلان مبادرتين دعم الفنون البصرية عند الشباب، وذلك عند اختتام مهرجان «مسك آرت» مساء أمس، تتعلق الأولى بإطلاق متاجر إلكترونية افتراضية لعرض منتجات الفنانين من اللوحات، والثانية على إنشاء أكاديمية خاصة بالفنون البصرية.

وتستهدف المؤسسة من وراء ذلك الأخذ بيد الفنانين الشباب وتمكينهم من شق طريقهم في مجال الفنون البصرية، وتنمية مهاراتهم، وصقل، إبداعاتهم، وصولاً إلى تعظيم الموارد المادية الناجمة عن بيع لوحاتهم. ومنذ أن فتح مهرجان «مسك آرت» أبوابه أمام الزوار، شهد تسجيل مستويات قياسية في الإقبال من مختلف شرائح المجتمع، بلغ أوجه مع نهاية الأسبوع، في مؤشر عكس اهتمام الشارع السعودي المتنامي بالفنون.

وتنص المبادرة الأولى على إنشاء تطبيق إلكتروني يكون بمنزلة مجتمع افتراضي للفنانين في السعودية، ويمكنهم عرض منتجاتهم فيه وبيعها دون أن يكون على ذلك أية رسوم»، وستتكفل «مؤسسة مسك» بعملية تأسيس التطبيق الإلكتروني وتجهيز البنية التحتية له وإدارته، بينما تنص المبادرة الثانية على إنشاء أكاديمية للفنون البصرية لتدريب وتطوير مهارات الفنانين، بهدف تلبية حاجة الفنانين من الدراسة الأكاديمية.

إلى ذلك بلغ عدد زوار مهرجان «مسك آرت» على مدى أربعة أيام مضت أكثر من 65 ألف زائر وزائرة، اطلع خلالها الجميع على التجارب الفنية الرائعة التي قدمتها أنامل أكثر من 165 فنانًا وفنانة في الفن التشكيلي، وسط إعجاب منقطع النظير بمعروضات المهرجان.

وتفاعل الزوار مع أقسام وأركان المهرجان، والمعارض المقامة فيه بشكل كبير، وحرض بعض منهم على اقتناء عديد من اللوحات المعروضة التي رسمت بطرق فنية رائعة جذبت الجميع لها. وسعت مؤسسة مسك الخيرية من وراء هذا المهرجان إلى تنمية مهارات الفنانين الشباب، وإبراز أعمالهم، ودعم طموحاتهم في ذلك المجال من خلال برامج تفاعلية أتاحت الفرصة لهم لتبادل الأفكار ‎والرؤى حول الفن التشكيلي ومدارسه وأساليبه الحديثة في خطوة تهدف إلى تشجيع الشباب بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة على التفاعل والإبداع مع الفنون البصرية.

وساهم المهرجان في تأسيس وترسيخ ثقافة التطوع بشكل كبير، إذ كان لافتاً انتشار مجاميع شبابية في أروقته، وعند أبوابه وفي الطرق المؤدية إليه، بغرض إظهار الإبداعات الفنية المعروضة أمام الزوار على النحو الذي يليق بها. ونذر أكثر من 200 متطوع ومتطوعة أنفسهم طيلة الأيام الأربعة الماضية، لخدمة زوار مهرجان «مسك آرت» الذي يختتم أعماله اليوم الجمعة، منهم 130 شابًا، و75 فتاة، توزعوا في أنحاء المهرجان الداخلية والخارجية لتسهيل حركة الزائرين وإرشادهم، والإجابة عن استفساراتهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٤-٢٠١٧)